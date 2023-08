Venerdì 1° settembre l’Open Day del Rugby Anzio Club

“Un pomeriggio di sport completamente gratuito ed aperto a tutti. E’ il piatto forte dell’Open Day del Rugby Anzio Club, che si terrà venerdì 1 settembre a partire dalle ore 17 al Campo Marconi di Via Ardea, ad Anzio Colonia.

Il modo migliore per iniziare la stagione sportiva da parte Rugby Anzio Club, che dà l’occasione a tutti di conoscere le meraviglie del rugby. Sport, condivisione, tanti nuovi amici e il tutto in un ambiente sicuro e professionale.

Durante l’evento tutti i partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei come di seguito:

Under 6 (nati nel 2018-2019)

Under 8 (nati nel 2016-2017)

Under 10 (nati nel 2014-2015)

Under 12 (nati nel 2012-2013)

Questi 4 gruppi saranno i primi protagonisti dell’evento con una attività appositamente preparata per loro che inizierà alle 17:30 e terminerà alle 19.

Per i ragazzi delle seguenti categorie

Under 14 (nati nel 2010-2011)

Under 16 (nati nel 2008-2009)

l’open day si terrà dalle ore 18:30 alle 20.

Partecipare è semplice, basterà portare scarpe da tennis o scarpini da calcio o calcetto, calzoncini e maglietta, a tutto il resto ci penserà il Rugby Anzio Club.

E se non è possibile partecipare all’evento di venerdì, la segreteria per qualsiasi altra informazione è aperta comunque tutti i martedì, giovedì e venerdì ad dalle 17 in poi, e si potrà richiedere di effettuare una prova gratuita di una settimana.

Per qualsiasi informazione si può anche chiamare al numero di telefono 349/7756997.