Rugby. L’Anzio batte in trasferta il Ceccano e conquista il primo posto matematico

“Tutto facile per il Rugby Anzio Club anche nella terza partita della prima fase del campionato di serie C. In trasferta a Ceccano, la formazione di Ghellini ha vinto per 47 a 5 conquistando a questo punto matematicamente il primo posto del girone in cui era stato inserito come testa di serie.

Il match praticamente è stato senza storia, con i biancazzurri che siglavano sette mete con Versari, Castaldi, due volte Santarcangelo, Tumbarello, Stefano Pacchiarotti e Greco. Quasi sempre in fase di attacco, la RAC si è rivelata anche stabile ed efficace nelle fasi di mischia e touche.

“Le vittorie fanno sempre morale, anche se arrivano da una partita che sostanzialmente non è mai stata veramente in discussione – commenta il coach Riccardo Ghellini – ma è un incontro dal quale dobbiamo anche trarne delle osservazioni interessanti. Nonostante il valore dell’avversaria ci sono alcuni nostri punti di gioco che devono essere migliorati, lo scopo è quello di diventare un po’ più attenti ed ordinati in vista degli impegni futuri”.

La classifica del mini-girone a tre vede adesso l’Anzio in testa con 15 punti e matematicamente primo, secondo il Ceccano con 4 e terzo il Cisterna Kiwis con 1 punto. Quest’ultima sarà la prossima avversaria dell’Anzio il prossimo 19 novembre, alle 14,30 al campo di Via Ardea.

Il fine settimana ha visto in campo anche l’Under 14 sabato, e domenica l’Under 8 in un raggruppamento ad Artena. Questo weekend, ferma la prima squadra, saranno di scena l’Under 14 e l’Under 12″.