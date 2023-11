Anzio. Al via oggi la rassegna cinematografica con il Film “Felicità”

MARTEDI 7 NOVEMBRE prende il via la 32^ Edizione della Rassegna “Invito al Cinema” promossa dal Cinema Astoria di Anzio e dal Cineclub “La dolce vita” Anzio/Nettuno. Torna la selezione di film d’autore che, anno dopo anno, ha promosso la diffusione del Cinema d’essai nel territorio di Anzio, Nettuno, Aprilia; gli incontri con i Registi e i Protagonisti del Cinema italiano, la conoscenza di cinematografie straniere che raramente trovano spazio nell’abituale programmazione cinematografica. Dal 7 novembre, per dieci settimane, sarà possibile trovare nella selezione di lungometraggi scelti dal Cinema Astoria e dal Cineclub “La dolce vita”, film d’autore provenienti da varie nazioni: Mongolia, Marocco, Gran Bretagna, Russia, Iran, con la consueta attenzione per i film italiani (4 su 10 sono titoli nazionali), tra grandi Maestri (Liliana Cavani su tutti) e giovani Autori al secondo o terzo film (Laura Luchetti, che ha girato un film dal romanzo di Cesare Pavese; e Antonio Pisu, che si cimenta con il genere fantasy). La Rassegna è sostenuta e promossa anche dalla F.I.C.C (Federazione Italiana dei Circoli del Cinema). Il primo Film presentato è FELICITÀ, esordio dell’attrice Micaela Ramazzotti, storia di una famiglia disfunzionale, specchio della disastrata Italia di oggi. FELICITÀ ha meritato il Premio del Pubblico alla Sezione “Orizzonti” dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Gli orari degli Spettacoli sono: 16:30, 18:30, 20:30. È già possibile acquistare gli abbonamenti per la Rassegna on line su www.cinemadianzio.it ; oppure presso il botteghino del Cinema Astoria, tutti i giorni, ai seguenti orari: dalle 16:00 alle 17:30 – dalle 18:15 alle 19:30 – dalle 20:30 alle 22:00. MARTEDI 7 NOVEMBRE sarà attivo il tavolo del Cineforum dalle ore 15:00. Vi aspettiamo!

Il Cineclub “La dolce vita” e il Cinema Astoria di Anzio