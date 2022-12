United Volley Pomezia (serie B1/f), Grossi: “Col Melendugno forse la nostra miglior partita”

Pomezia (Rm) – «Ci siamo fatte un super regalo di Natale». Alice Grossi, opposto classe 1995 della serie B1 femminile dello United Volley Pomezia, parla della splendida vittoria che le ragazze del presidente Gianni Viglietti hanno ottenuto sul campo delle pugliesi del Melendugno nell’ultimo match ufficiale del 2022 giocato sabato scorso. Un 1-3 (22-25, 26-28, 25-22 e 22-25 i parziali) che per la Grossi (ritratta nella foto di Fabio Angelini) «è stata probabilmente la nostra miglior partita stagionale. D’altronde abbiamo affrontato un viaggio tosto, anche se la società ha fatto uno sforzo organizzativo importante facendoci arrivare in Puglia il giorno precedente, e abbiamo giocato sul campo di una squadra molto valida che era imbattuta in casa. Ma siamo scese in campo con la giusta concentrazione e abbiamo portato a casa un successo meritato. E’ stata una partita tiratissima fino all’ultimo, loro hanno commesso qualche errore importante in alcune fasi, mentre noi siamo state molto brave nel quarto set a riprenderci dal k.o. del parziale precedente e a chiudere i conti. Chiunque è entrato ha fatto il massimo e questo ha contribuito alla vittoria”. Lo United Volley Pomezia occupa il sesto posto in classifica: “Ma la situazione si potrà capire meglio solo alla fine del girone d’andata, visto che ci sono ancora alcune squadre con un numero differente di partite giocate. Inoltre in questo campionato si sono già verificati risultati strani con compagini di bassa classifica che tolgono punti a quelle delle zone alte. In ogni caso noi pensiamo a fare il massimo e poi vedremo dove saremo arrivate” rimarca Grossi. Le pometine si potranno godere qualche giorno di relax, ma sempre lavorando in palestra: “Questa settimana ci alleniamo tre volte e poi la prossima regolarmente, giocando un’amichevole per tenere il ritmo. Il 7 gennaio riprenderemo il campionato contro Baronissi che ha un solo punto in meno di noi: sarà un’altra partita tirata, ma vogliamo fare ancora punti. Giocheremo tra le mura amiche e con i tifosi al nostro fianco riusciamo a dare sempre qualcosa in più”. La chiusura della Grossi riguarda la sua scelta di approdare in estate allo United Volley Pomezia: “Ho giocato per otto stagioni a Ladispoli, poi nelle ultime due mi sono divisa tra Civitavecchia e Civitalad. Di fatto questa è la mia prima esperienza “lontano da casa”: qui ho trovato un gruppo bellissimo e una società organizzata, sono molto contenta della scelta fatta”.