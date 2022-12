La Band di Anzio The Basement tra i finalisti della sedicesima edizione del Roma Music Festival

La Band di Anzio The Basement composta da Francesca Galasso voce, Paolo Capomaggi batteria , Alessandro Bianco chitarra, Alessandro Orefice basso, sono stati tra i finalisti della sedicesima edizione del Roma Music Festival. Come dice il testo della loro canzone finalista Fight for you e con una straordinaria esibizione, hanno portato la voglia di lottare per se stessi e raggiungere i propri sogni.

La finalissima del contest nazionale dedicato alla musica emergente, con artisti provenienti da tutta Italia, ha visto oltre mille candidati selezionati nei mesi precedenti che hanno portaro 36 artisti che si sono alternati sul palco del Teatro Golden in Roma (8 band, 12 interpreti e 16 cantautori) per esibirsi davanti ad un pubblico da tutto esaurito ed una giuria di altissimo livello.

Il produttore Andrea Montemurro, ideatore e presidente del Festival, nonché presidente dell’Anmi, Associazione Nazionale Musicisti Italiani e il direttore artistico del Roma Music Festival, il conduttore radiotelevisivo e presentatore Stefano Raucci hanno realizzato un festival di altissimo livello dove al primo posto rimane la musica emergente.

Francesca Galasso la voce della Band ci dice “Esperienza entusiasmante confrontarsi con i talenti provenienti da tutta Italia, con la voglia di crescere e far sentire la propria Musica”