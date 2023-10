United Volley Pomezia (serie B1/f), Tarquini: “Vogliamo iniziare bene contro Montesport Firenze”

Pomezia (Rm) – E’ arrivato il giorno dell’esordio ufficiale per la serie B1 femminile dello United Volley Pomezia. Le ragazze di coach Gianluca Tarquini, dopo un lungo periodo di preparazione, sono pronte a debuttare in campionato sabato alle ore 17 al PalaCupola contro la neopromossa Montesport Firenze. “Non sappiamo molto di loro, forse hanno avuto qualche problema nel pre-campionato e non ci sono tante informazioni – dice Tarquini – Comunque l’anno scorso hanno vinto la B2 e per la prima volta si affacciano a questa categoria: non dovrebbero aver cambiato molto a livello di organico, ma c’è un nuovo allenatore. Per noi sarà un’incognita, ma giochiamo in casa nel nostro “fortino” e dobbiamo solo pensare a fare la nostra partita, poi durante il match cercheremo di fare i giusti accorgimenti. Mi auguro che il nostro palazzetto sia già abbastanza caldo e invito tutti gli appassionati a venire perché siamo una bella squadra e cercheremo di dare soddisfazioni ai nostri tifosi”. Anche il gruppo dello United Volley Pomezia qualche cambiamento lo ha subito: “Abbiamo perso due giocatrici importanti come Bigioni e Lanzi mentre sono entrate Giulia Biagini, Giulia Valerio e Alessia Bisegna, abbassando l’età media del gruppo. Siamo tutti abbastanza carichi per questa prima di campionato. Il lavoro di un mese è stato abbastanza pesante, c’è stato qualche problemino che è stato risolto. Per sabato ho tutte le ragazze a disposizione, anche se magari qualcuna non sarà al 100%”. La chiusura di Tarquini è sull’obiettivo stagionale dello United Volley Pomezia: “Vogliamo migliorarci partita dopo partita per poter giocare un campionato all’altezza di quello dell’anno precedente in cui siamo arrivati quarti e magari provare anche a fare qualcosa di più. Siamo nel girone del centro-nord che è differente da quello della passata stagione: qui ci sono organici più completi e squadre con una fisicità diversa, ogni gara sarà una battaglia. Alla seconda e alla terza andiamo a Castel Bellino e poi ospitiamo Castel Franco che sono probabilmente le due squadre accreditate, anche se poi ci sono altre due o tre compagini che possono dire la loro nella corsa al vertice”.