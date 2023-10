Prima vittoria per la serie B1 femminile dello United Volley Pomezia contro Montesport Firenze

Pomezia (Rm) – Prima vittoria per la serie B1 femminile dello United Volley Pomezia. Le ragazze di coach Gianluca Tarquini hanno esordito con un rotondo 3-0 interno (doppio 25-20 e 25-17 finale) contro le neopromosse del Montesport Firenze. Una gara che il capitano e palleggiatore classe 1994 Carlotta Oggioni analizza così: “Era la prima di campionato e dunque c’era tanta emozione, inoltre la condizione fisica non poteva essere al meglio. Sapevamo poco delle avversarie, ma comunque abbiamo fatto alcune cose bene e altre meno. Il primo set lo abbiamo iniziato meno bene, ma nei momenti importanti siamo riuscite ad incidere. Nel secondo siamo state sempre avanti, acquisendo anche un buon margine: poi c’è stato un po’ di rilassamento e l’avversario ha provato a darci filo da torcere con una buona difesa, anche se alla fine siamo riuscite a spuntarla. Anche il terzo lo abbiamo iniziato bene, in alcuni momenti c’è stato qualche black out, ma alla fine ci siamo imposte senza particolari angosce. Nel complesso sono soddisfatta della nostra prestazione, siamo state pratiche quando serviva. L’ambiente? C’era parecchio tifo grazie alla presenza di tante ragazze del settore giovanile con famiglie al seguito, bandiere e cori. E’ stato un piacere ritornare a vivere quelle belle sensazioni”. Da capitano la Oggioni fa l’analisi del nuovo gruppo dello United Volley Pomezia per la stagione 2023-24: “Non ci sono più elementi storici come Lanzi e Bigioni, con loro c’era un forte legame, ma sono arrivate delle ragazze giovani che sono molto inquadrate e volenterose e si sono inserite facilmente. La filosofia di squadra è sempre la stessa: la nostra forza è stata sempre quella della coesione del gruppo”. Anche con coach Tarquini il feeling è ormai consolidato: “Lo conosciamo bene, essendo subentrato a campionato in corso nella passata stagione. Con lui abbiamo sfiorato i play off e quest’anno siamo ripartiti lavorando tantissimo in preparazione”. Nel prossimo turno lo United Volley Pomezia sarà di scena ad Ancona: “Sarà un bel test: dalle dichiarazioni pre-campionato si tratta di una squadra che vuole competere per vincere. Inoltre sarà la prima trasferta, ma andiamo lì senza paura e cercando di dare il massimo”.