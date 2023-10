Il coordinatore-commissario di “Anzio in Azione”, Gabriele Federici intende portare la solidarietà del circolo della città neroniana al Popolo di Israele, che da ieri mattina 7 ottobre è sotto attacco da parte dell’organizzazione terroristica che esercita il potere nella striscia di Gaza, “Hamas” attraverso una ondata di lanci missilistici e di azioni di rapimento ed esecuzioni sommarie verso civili israeliani e anche cittadini di altre nazioni.

“Israele è e rimane l’unica democrazia in Medio Oriente e quello che sta subendo dal 7 ottobre mattina è un attacco terroristico nel senso più ampio dove all’uso delle armi si sovrappone una violenza ed una crudeltà verso i civili inqualificabile- rileva Federici che sottolinea anche l’importanza delle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il vertice dei Capi di Stato della Comunità politica europea: “Il nostro Capo dello Stato ha evidenziato il rischio di un nuovo 1938, di una nuova Conferenza di Monaco, se abbandoneremo l’Ucraina nella sua lotta di difesa alla Russia come all’epoca le democrazie inglesi e francesi abbandonarono la Cecoslovacchia al suo destino per la paura di entrare in guerra allora con la Germania Hitleriana. Alla luce di quello che è successo ieri in Israele bisogna con maggiore considerazione evidenziare l’importanza delle parole del nostro Presidente”.