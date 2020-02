Grande festa, questo pomeriggio, al centro cittadino di Anzio, per la seconda edizione del “Carnevale sul Mare”. Da Via Fanciulla d’Anzio alla Riviera Mallozzi, dal Porto in Piazza Garibaldi, è andata in scena la meravigliosa parata con protagonisti i carri allegorici. I rappresentanti della stampa locale, impegnati nella rigorosa giuria del carnevale anziate, hanno assegnato al carro “L’inferno di Dante”, magistralmente realizzato dalla AB Dance di Rosy Bortolami, il primo premio dell’edizione 2020. Al secondo posto il carro della Marwey Danza “La bella addormentata nel bosco”, al terzo “Alice in the wonderland” della CST Danza ed al quarto “Madley di Alice” della Crazy School.

A concludere la giornata, che ha fatto registrare il tutto esaurito nei ristoranti e nelle attività commerciali del centro, l’animazione per i più piccoli e gli spettacoli organizzati, in Piazza Garibaldi, dall’Amministrazione De Angelis.

A coordinare il programma l’Assessore alle attività produttive, spettacolo e turismo, Valentina Salsedo e l’Assessore alla cultura e pubblica istruzione, Laura Nolfi, che hanno coinvolto attivamente le scuole, i quartieri e le asdociazioni del territorio. Con loro, in Piazza Garibaldi, anche gli Assessori Velia Fontana, Eugenio Ruggiero, diversi Consiglieri Comunali, migliaia di bambini, famiglie e tanti turisti, attratti anche dalla campagna di marketing territoriale sulla cucina marinara anziate e sul prelibato pescato a km 0, che hanno scelto Anzio nell’ultimo fine settimana di febbraio.

“Grazie di cuore – affermano gli Assessori Salsedo e Nolfi – ai quartieri, alle scuole, alle associazioni, alla Banda, alla stampa locale, impegnata in giuria ed a tutte le realtà del territorio che hanno lavorato, insieme al Sindaco De Angelis ed all’Amministrazione, a questa seconda edizione del Carnevale sul Mare, che si concluderà con i numerosi eventi di martedì grasso”.

Programma Carnevale sul Mare

martedì 25 febbraio:

9.00/12.00, da Via Fanciulla d’Anzio a Piazza Garibaldi, sfilata allegorica e festa di Carnevale, con la partecipazione delle scuole del territorio. A seguire premiazione del corteo più originale e di quello ecologico;

ore 15.45, Anzio Colonia, passaggio carri allegorici lungo Viale Marconi;

ore 16.30, da Via Fanciulla d’Anzio a Piazza Garibaldi, la parata di chiusura del Carnevale sul Mare 2020. A seguire lo spettacolo Super6an.