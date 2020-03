Al Todis di Santa Barbara spesa in beneficenza per la parrocchia di Santa Barbara

Sono in tanti in questo momento di forte crisi a promuovere iniziative di solidarietà per offrire aiuto alle persone che stanno vivendo grossi momenti di difficoltà. Al supermercato Todis di via Santa Barbara è stata promossa in giorni una raccolta di beneficenza destinata ai cittadini bisognosi della parrocchia di Santa Barbara. Molti stanno già rispondendo destinando alle famiglie sfortunate una parte della spesa acquistata.

Intanto il Comune di Nettuno ha deciso di attivare la spesa solidale, raccogliendo le adesioni dei supermercati di zona.