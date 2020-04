Nettuno. Marchiafava propone soluzione per omaggiare la Madonna delle Grazie

Non sappiamo cosa cambierà dal prossimo 4 maggio, ma sappiamo già che quest’anno non avrà luogo, comprensibilmente, la solenne processione in onore della nostra Madonna delle Grazie. Tuttavia, penso si possa studiare un modo che consenta ugualmente ai nettunesi di rendere omaggio alla Patrona, nel rispetto delle norme di tutela della salute. La mia proposta è valutare la possibilità di posizionare, nella settimana a lei dedicata, la Madonna sul sagrato del Santuario e permettere ai cittadini di avvicinarsi uno alla volta, per pochi minuti. Il piazzale e la pista ciclabile potrebbero essere adattati per accogliere i fedeli in coda, distanziati l’un l’altro. Non sarà la stessa cosa e probabilmente non potrà garantire la partecipazione di tutta la cittadinanza, ma è un conforto di cui Nettuno ha bisogno e che Nettuno merita.