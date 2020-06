Nettuno progetto Comune: Il Sindaco Coppola difende l’indifendibile Dell’Uomo

2 giugno la vera crisi di Nettuno.

Il Sindaco Coppola difende l’indifendibile Dell’Uomo riguardo la gara di appalto pubblico del cimitero e getta Nettuno in una crisi politica e amministrativa senza precedenti.

Non ci saranno vincitori ma solo vinti:

i cittadini e le istituzioni.

Il rimpasto degli assessori, l’ammuina napoletana e politica non salverà dal disastro la città.

Coppola ha scelto di stare dalla parte sbagliata e mal consigliato, non dai consiglieri comunali, approva ed elogia l’operato spregiudicato del suo assessore contro ogni logica amministrativa e giuridica, contro ogni principio di legalità e trasparenza e del buon senso comune.

Chiediamo pubblicamente al Sindaco Coppola di spiegare quale vantaggio hanno avuto i cittadini di Nettuno, quale bene comune è stato perseguito dal suo assessore con la cancellazione dell’articolo, che poteva costruire un ostacolo normativo per ammissione della ditta vincitrice dell’appalto cimiteriale, nel nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria approvato dalla commissione ambiente subito dopo la contestata aggiudicazione della gara di appalto.

Ricordiamo a tutti ed anche al Sindaco che Dell’Uomo ha annunciato pubblicamente la ditta vincitrice ben 5 giorni prima dell’aggiudicazione definitiva della commissione di gara, rivelando, con la gara in corso di esecuzione, particolari e atti di gara che non poteva e non doveva conoscere per legge. Le gare di appalto sono pagate con soldi pubblici.

Sindaco Coppola, tutto questo non è credibile e offende i cittadini, le istituzione e la buona politica.

Chiediamo la verità da chi oggi dovrebbe essere garante della Città.

I consiglieri di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini