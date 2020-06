Anzio. Buone notizie per il punto nascite, la ASL RM6 sblocca il concorso per l’assunzione di 4 pediatri

Il concorso dell’Asl Roma 6 per l’assunzione di 4 pediatri agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno è stato sbloccato. Un primo passo verso la riapertura del punto nascite dell’ospedale del Mare. Il concorso pubblico con deliberazione del Direttore Generale della ASL ROMA 6 n. 950 del 15.10.2019, era stato bloccato per l’emergenza Covid-19 con la conseguente chiusura del Punto Nascite. Sono stati mesi difficili che hanno visto la mobilitazione di tantissime mamme per la riapertura dei questi due reparti fondamentali per le città del Litorale. L’Asl Roma 6, quando ormai si temeva per la chiusura definitiva dei reparti già scongiurata a settembre ha finalmente dato il via al concorso tanto atteso da tutti. Ora non resta altro che aspettare l’espletamento delle prove che partiranno il 20 luglio.