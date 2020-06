Largo De Franceschi, c’era una volta un sindaco a Nettuno..

Toponomastica e polemiche. Il cartello che vedete nella foto si trova nel quartiere di Scacciapensieri, a Nettuno, ed è intitolato Mario De Franceschi, che fu sindaco di Nettuno negli anni 50 ed ha scritto un pezzo di storia del comune del tridente. A lanciare la provocazione, relativamente a quel cartello, è Carlo Conte, anche lui ex sindaco di Nettuno, che contesta la scarsa attenzione e i criteri con i quali viene decisa la toponomastica. “Vorrei sapere chi ordina la toponomastica a Nettuno. Era troppo difficile mettere, vicino al cognome, anche il nome e il ruolo ricoperto dall’allora sindaco? Questo cartello è anonimo, non ha nessun senso e non rende onore al grande personaggio che la nostra città ha avuto nei tempi passati. Penso che Mario lo meriti, anche perché in tutti gli altri casi degli ex sindaci ai quali sono state intitolate vie, sono riportati i nomi.