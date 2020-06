Anzio. Via Tilli, Silvestroni si riprende Fdi

Ad Anzio la discussione politica che vede coinvolta Fratelli d’Italia, sembra non trovare fine. Dopo la revoca da Assessore della Nolfi, il cambio del Capogruppo con la nomina di Silani e la revoca di Gatti, oggi sembra il turno del Coordinatore locale Marco Tilli. Infatti, dopo un comunicato di oggi a firma dello stesso Tilli, dove si ringrazia il Coordinatore Provinciale On. Silvestroni e l’ex Assessore Nolfi, è circolata la notizia insistente di un documento ufficiale della Federazione di Fratelli d’Italia, dove di fatto veniva rimosso Tilli. Raggiunto telefonicamente ha confermato l’esistenza di questo documento Romeo De Angelis, Dirigente nazionale del partito della Meloni, che però ha tenuto a fare alcune precisazioni. “Oggi è arrivata una comunicazione ufficiale da parte della Federazione Provinciale ma non è stato cacciato nessuno. C’è stata la decisione di Marco Silvestroni di avocare a se la rappresentanza del partito su Anzio, questo si, e credo sia stato fatto per facilitare degli incontri che ci potrebbero essere nei prossimi giorni. Auspico che questa parentesi” conclude Romeo De Angelis ” si concluda presto e tutti ritornino al proprio posto dentro Fratelli d’Italia di Anzio, in particolare chi ha ben lavorato, ristabilendo equilibri ma soprattutto pensando al bene del Paese.”