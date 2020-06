Asl Roma 6: Marco Mattei tra i papabili per la nomina di Direttore Generale

Il dirigente dell’Asl Roma 6, Marco Mattei potrebbe divenire a breve il prossimo direttore generale dell’azienda al posto di Narciso Mostarda, sempre più vicino alla nomina di Tor Vergata. Una questione che sarà nota molto probabilmente dopo le elezioni di Albano. Secondo i rumors infatti sempre Mattei uomo di centrodestra potrebbe sostenere la candidatura di Matteo Orciuoli suo ex braccio destro e collega in Asl, ma potrebbe anche strizzare l’occhio al candidato del Pd Massimiliano Borrelli. La città di Albano, roccaforte del Partito democratico negli ultimi 10 anni ha discrete possibilità di finire nella mani della Lega, visto il disappunto dei cittadini durante il covid, per l’atteggiamento del sindaco Marini che non ha reso noti il numero dei contagi.