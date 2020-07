Nettuno. Accordo con le Ferrovie, oltre cento parcheggi in centro

E’ stato approvato con la delibera di Giunta n. 100 del 16 luglio 2020 lo schema di convenzione tra il Comune di Nettuno e la società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A per la concessione in comodato d’uso gratuito a questo Ente dell’area destinata a parcheggio ubicata nell’ambito della stazione di Nettuno, con accesso da Piazza IX Settembre.

“Ringrazio per la collaborazione FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) che ci ha permesso di raggiungere con la società proprietaria Ferrovie dello Stato Italiane questo importantissimo accordo in vista della stagione estiva e che la città aspettava da decenni – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola. Sin dal mio insediamento è stato avviato un intenso dialogo con il Gruppo FS Italiane, che permetterà alla città di avere a disposizione oltre 100 posti auto in una zona strategica e centrale della città. Si tratta di un primo tassello di un più ampio accordo relativo all’acquisizione da parte del Comune di Nettuno delle aree dismesse del Gruppo FS Italiane (circa 25mila mq) e di quelle già in uso al Comune (circa 16mila mq).

Nei prossimi giorni verrà formalizzato il citato comodato d’uso gratuito e saranno avviate le operazioni di sistemazione, propedeutiche alla creazione dell’area di sosta.

“Questo accordo – aggiunge il Sindaco Coppola – è stato fortemente voluto da questa Amministrazione per venire incontro alle esigenze di commercianti, ai quali abbiamo concesso una maggiore percentuale di suolo pubblico per favorire l’utilizzo di posti a sedere all’aperto in rispetto delle normative anti covid, e di cittadini e turisti che avranno più posti in cui parcheggiare, oltre a quelli ricavati dalla nuova segnaletica orizzontale su via La Malfa e via Diaz e collegati con il centro con due servizi navetta che hanno preso il via nella giornata di oggi”.