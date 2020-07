Nettuno. Al via servizio di supporto sanitario per le spiagge libere

Prenderà il via da domani il Servizio di supporto sanitario in relazione alle spiagge libere del Comune di Nettuno per la prevenzione Covid 19. Un mezzo di soccorso equipaggiato con un infermiere professionale ed un autista soccorritore stazionerà al centro di Nettuno secondo le seguenti modalità, pronto ad intervenire sull’intero territorio:

– dal 18 luglio al 9 agosto e dal 24 agosto al 13 settembre tutti i weekend dalle 8 alle 19

-dal 10 al 23 agosto tutti i giorni dalle 8 alle 19

– nei giorni 23 e 30 luglio, 6 e 27 agosto, 3 e 10 settembre in occasione del mercato settimanale il mezzo stazionerà nei pressi di via Ugo La Malfa dalle ore 7 alle ore 13.

I soccorritori saranno raggiungibili al numero dedicato 351/6044142.

Sempre da domani inizierà il servizio di controllo della spiaggia libera di Torre Astura grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione Nazionale Salvamento che pattuglierà il litorale con l’utilizzo di quad per garantire il rispetto delle normative vigenti per il contenimento della diffusione del Covid -19.

“Nettuno è una località sempre più sicura – afferma l’assessore Ilaria Coppola – con questi due importantissimi servizi i cittadini e i turisti che vengono a passare dei momenti di relax e divertimento sul nostro territorio sanno di poter passare il loro tempo libero in piena sicurezza. Ringrazio Florida Care e L’Associazione Nazionale Salvamento per i servizi che andranno a svolgere e auguro loro un buon lavoro”.