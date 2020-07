Aprilia: 48enne spara alla moglie e poi si uccide

Omicidio-suicidio ad Aprilia

Sono in corso le indagini dei Carabinieri di Aprilia per cercare di delineare quanto accaduto nella notte nella villetta di via Chiascio nella borgata di Fossigano, alla periferia della città dove un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie per poi togliersi la vita.

Il fatto è accaduto intorno alle 3 di questa notte all’interno dell’abitazione in cui la coppia di coniugi, originaria della provincia di Caltanissetta, a quanto pare vivesse con la madre di lui. Dopo il tragico fatto proprio la donna ha allertato carabinieri che sono giunti sul posto trovando i corpi senza vita di marito e moglie. Sul posto anche il pm della Procura di Latina Martina Taglione .

Dai i primi accertamenti, secondo quanto fanno sapere i carabinieri, il 48enne Calogero Cortese al culmine di una lite, scaturita per motivi che sono ancora in fase di accertamento, ha esploso tre colpi di pistola, un revolver calibro 38 legalmente detenuto, raggiungendo al torace la moglie, Grazia Sicilia, causandone la morte. Poi, stando alla ricostruzione fatta dai militari dell’Arma, si è tolto la vita sparandosi un colpo alla testa.