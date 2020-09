Anzio. 8 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture per il recupero del Paradiso sul Mare

Partito l’iter per la ristrutturazione integrale del Paradiso sul Mare, lo storico edificio liberty di Anzio, grazie ad un finanziamento che arriverà dal Ministero delle Infrastrutture

Ad annunciare l’importante finanziamento è stato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis: “Si tratta della più importante opera pubblica mai realizzata ad Anzio, finalizzata al recupero dell’edificio, progettato dall’architetto romano Cesare Bazzani ed ultimato nel 1924, per conto di Giuseppe Polli, imprenditore e Sindaco della Città di Nerone. Durante lo Sbarco di Anzio del ’44 fu utilizzato come sede del comando delle Forze Alleate.

È di queste ore, infatti, la conferma ufficiale dell’inserimento, nel piano finanziario 2023 del Ministero delle Infrastrutture, dell’importo di 8 milioni di euro per la ristrutturazione integrale del Paradiso sul Mare. “Con riferimento alla richiesta fondi per interventi di recupero dell’edificio storico, denominato Paradiso sul Mare, – scrive il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – per l’importo complessivo di 7.907.080,00 euro, si comunica che la scrivente Direzione inserirà l’intervento nella prossima programmazione delle risorse finanziarie (2023), sul capitolo 7554/pg.03”.

Nel mese di agosto si è svolto l’ultimo circostanziato sopralluogo nell’edificio (abbandonato al degrado da diversi anni) e nei locali del Momus, che ha visto insieme, Amministratori Comunali, tecnici del Ministero e del Comune.

“Il Paradiso sul Mare è un simbolo di Anzio nel mondo, – aggiunge il Sindaco De Angelis – che, al termine dell’iter che iniziamo ufficialmente oggi, tornerà a splendere e ad essere un orgoglio della nostra Città. È stato il set di oltre cinquanta film, tra i quali capolavori del cinema come Amarcord di Fellini e Polvere di Stelle di Alberto Sordi.