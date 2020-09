Violenze, omicidi e attentati sul litorale. Il Prefetto di Roma convoca i Sindaci di Anzio, Nettuno, Pomezia e Ardea

Si terrà a Pomezia il prossimo 1 ottobre, presso l’aula consiliare di piazza Indipendenza, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, al quale parteciperanno i Sindaci di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno.

“Siamo onorati di ospitare, per la prima volta nella storia della nostra Città, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Insieme al Sindaco di Ardea, avevamo sollecitato lo scorso 2 settembre un incontro volto a coordinare le attività di controllo, prevenzione e repressione nel quadrante sud di Roma dopo gli incendi degli ultimi mesi. La sparatoria di domenica scorsa in pieno giorno sulla spiaggia di Torvaianica si aggiunge agli episodi di criminalità che troppo spesso vedono protagonista il nostro territorio”.

L’ultima vittima

Intanto è si apprende dalle agenzie il decesso di Selavdi Shehaj, detto Simone, il pregiudicato 38enne di nazionalità albanese raggiunto da due colpi di pistola alla schiena nella mattina della scorsa domenica sulla spiaggia di Torvaianica. Dopo la notizia che i proiettili avevano lesionato la spina dorsale paralizzandolo, le sue condizioni cliniche sono ulteriormente peggiorate fino alla notizia del decesso avvenuta all’ospedale San Camillo