Anzio. Corrado M5S: Approvato emendamento per bonifica macchia della Spadellata

“Finalmente, grazie ad un mio emendamento al #Def, oggi la #RegioneLazio ha iscritto nel testo di programmazione economica e finanziaria, una specifica attività di analisi, in collaborazione con l’Ispra, affinchè nel prossimo triennio si possano risolvere le criticità che ho illustrato oggi e che da tempo incombono sulla Macchia della #Spadellata ad #Anzio, un polmone verde di oltre 3 milioni e 750 mila metri quadrati, riconosciuto come Sito di interesse comunitario.

La Macchia della Spadellata è un vero e proprio tesoro archeologico inesplorato, come testimoniano i numerosi ritrovamenti risalenti alla lavorazione della pietra di uomini vissuti 35mila anni fa. Ma è anche il luogo della prima apparizione dell’Homo #Sapiens nel #Lazio.

Insomma un #patrimonio di inestimabile valore, di straordinaria importanza naturalistica, che solo l’inciviltà criminale di spregiudicati imprenditori farmaceutici ha piegato alla logica del profitto. La Spadellata è stata infatti teatro di un selvaggio interramento di centinaia di #fusti contenenti scarti di lavorazione altamente #tossici. Una vicenda incredibile dalla quale non solo non si è imparato nulla ma si è fatto anche peggio. Perchè invece di puntare sul potenziale storico, archeologico e naturalistico della Spadellata, é stato autorizzato al suo interno l’attività di trasferenza dei rifiuti del Comune di Anzio.

Il M5S Anzio – Gruppo Consiliare, con i nostri portavoce in Consiglio comunale, sta conducendo una battaglia in difesa dell’ecosistema floro-faunistico autoctono e per il rilancio della vocazione archeologica della Spadellata. Una battaglia alla quale non mi sono sottratta e alla quale si è unito anche il nostro deputato Marco Bella, che porterà avanti nelle sedi istituzionali di sua competenza, il rilancio e la riqualificazione ambientale della Spadellata”.

Valentina Corrado Consigliere regionale M5S