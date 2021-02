Nettuno. Sempre più profondi i crateri di via Ragusa la strada dimenticata dal Comune

A scorrere le foto di via Ragusa non sembrerebbe di essere in una cittadina della civile Europa, ma su una strada bombardata di un paese del medio oriente. Eppure siamo a Nettuno in provincia di Roma in una traversa di via Nettuno-Velletri vicino alla borgata di Piscina Cardillo.

Già nel 2017 una petizione fu inviata al Comune firmata da tutti i residenti, ma da allora dopo oltre quattro anni nessun intervento risolutivo è stato adottato.

Una situazione che costringe i residenti all’enorme disagio che comporta un percorso sempre più accidentato soprattutto nella stagione invernale con le piogge che rendono le buche ancora più profonde. “Si pensi solo quando quando qui deve passare un’ambulanza per un soccorso. Una strada senza illuminazione e con delle buche enormi. Nessuno del Comune ci da retta” dice arrabbiato un residente.

Crediamo che anche gli abitanti di questa disastrata e dimenticata via, abbiano il diritto ad avere una strada asfaltata e illuminata dai lampioni, è un loro diritto e una questione anche di sicurezza stradale.