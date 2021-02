Balneari, Aurigemma: “Maggioranza ci dica se vuole sostenere nostre aziende in crisi”

“In questo momento di crisi che sta provocando notevoli difficoltà, non solo dal punto di vista sanitario ma anche sociale ed economico, il gruppo di Fratelli d’Italia ha più volte dimostrato senso di responsabilità per supportare le nostre aziende, i nostri lavoratori e le nostre famiglie in una fase così drammatica. E’ proprio per questo che l’amministrazione regionale deve dare certezze, mettendo da parte le casacche e i colori politici, per cercare di riattivare quel volano occupazionale che è stato seriamente compromesso dall’emergenza covid. Per tale motivo mi sarei aspettato che durante la discussione della mozione di oggi in Aula, che riguardava la proroga delle concessioni demaniali, la maggioranza si presentasse compatta a sostegno della categoria. Mai ci saremmo aspettati un distinguo in un settore delicato, che dà lavoro a tante persone e rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra regione. Continuiamo a ribadire la necessità di un tavolo per affrontare insieme le criticità economiche che dovranno affrontare le nostre aziende, soprattutto nel momento in cui finiranno i ristori. Una maggioranza priva di idee e programmi rischia di ripetere l’esperienza del governo giallorosso a livello nazionale. Oggi abbiamo necessità di idee chiare e semplici per le nostre aziende. Ora ci aspettiamo una convocazione da parte della regione per discutere di queste importanti tematiche, molto sentite dalla cittadinanza. Noi ci siamo”

Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.