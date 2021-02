Anzio. Il Patto del Popolo: i cittadini sono stanchi di assistere a questo valzer delle poltrone, andate a casa

!

Noi del PDP siamo molto preoccupati dopo le esternazioni del Consigliere Comunale di Anzio , che con un comunicato stampa mette nero su bianco alcune affermazioni veramente pesanti.

Il , il in base alla poltrona da prendere, il di alcuni assessori come la Nolfi e la ciliegina sulla torta… La Cafà comunale!

L’ incarico più prestigioso, dopo la figura del , assegnato a chi era questa maggioranza nel 2018, insieme a Palomba.

Caro Sindaco dove sta la ‘, la e ‘ politica che avevi,

E oggi non hai più, e stai premiando quegli comunali che a luglio 2020, non sono venuti al consiglio comunale e che grazie all’ opposizione hai fatto il consiglio?

All’ !!!

Perché non rimetti anche Alessandroni e Ranucci a fare gli assessori?

Perché l’assessore Ranucci è stato costretto a dimettersi?

Perché l’assessore Di Fraia si è dovuta dimettere ?

Perché la Presidente del Consiglio Comunale Giusy Piccolo si è dimessa?

Perché sta accadendo tutto questo al Comune di Anzio ?

Chi è il giocoliere di tutta questa ‘ politica?

I cittadini di Anzio sono stanchi di assistere a questo valzer delle poltrone.

Sarete voi i della disfatta del CDX alle prossime elezioni amministrative!