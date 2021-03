Comune Nettuno, riattivati da stamattina i servizi al pubblico

E’ riaperto al pubblico da questa mattina, dopo 24 ore di chiusura, l’Ufficio Anagrafe del Comune di Nettuno. Il servizio era stato sospeso ieri per l’isolamento fiduciario di alcuni dipendenti venuti a contatto con un caso positivo. Sono tutti negativi, invece, i dipendenti che dieci giorni fa erano stati posti in isolamento fiduciario e tornano attivi a pieno regime gli Uffici Ambiente, Urbanistica, Urp e Protocollo dopo una settimana di chiusura o riduzione delle orario di apertura. In attesa dell’esito dei tamponi sugli altri dipendenti comunali in isolamento fiduciario i servizi che non prevedono ricevimento di pubblico continueranno ad essere garantiti da remoto, mentre resta obbligatorio l’appuntamento per accedere agli uffici comunali.

“Per il momento – afferma il Sindaco Alessandro Coppola – non ci sono stati contagi all’interno del Comune di Nettuno. I casi riscontrati finora hanno contratto il virus in un ambito esterno a quello lavorativo. Restiamo, naturalmente, in attesa dell’esito dei tamponi su tutti gli altri dipendenti ancora in isolamento fiduciario. Per il momento le misure adottate all’interno della struttura hanno funzionato grazie al distanziamento, all’osservazione delle norme sanitarie, al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e alla turnazione dei dipendenti grazie allo smartworking, servizio potenziato durante questa emergenza sanitaria. Questo ci ha permesso di riaprire già oggi l’Ufficio Anagrafe, di tornere a pieno regime con l’Ufficio Protocollo e anche di riaprire gli Uffici Urp, Urbanistica e Ambiente con i dipendenti risultati negativi ai tamponi effettuati dopo i casi riscontrati la scorsa settimana, tutto dopo appena quattro giorni lavorativi di chiusura. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi che hanno subito in questi giorni, ma è stato fatto tutto il possibile per mantenere attivi i servizi nonostante le ovvie difficoltà dettate da questa pandemia”.