Da oggi venerdì 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, fino a​ lunedì 5 aprile, la fontana di Piazza Pia, al centro cittadino di Anzio, si tinge di blu.

​

L’obiettivo dell’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, è quello di far conoscere la delicata condizione sociale che colpisce tante famiglie, promuovendo inoltre la ricerca ed il potenziamento delle risorse per i servizi finalizzati all’acquisizione di autonomia ed abilità relazionali.

​

“Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno alle famiglie con bambini e ragazzi con disabilità, – afferma l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana – per i quali il dramma della pandemia ha significato la totale riorganizzazione degli equilibri della quotidianità. Si tratta di un impegno duro e costante per tanti genitori che, con grandi difficoltà emotive e pratiche, devono impegnarsi ogni giorno per andare avanti e rendere questa realtà meno penalizzante per i loro figli”.​ ​ ​

​

La Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo è stata istituita, il 2 aprile di ogni anno, dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.