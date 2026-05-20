Sport e Periferie 2026, UDC: “Occasione concreta per Aprilia”

Riceviamo e pubblichiamo

“Il nuovo avviso “Sport e Periferie 2026”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento per lo Sport e finanziato con 100 milioni di euro destinati ai Comuni italiani, rappresenta una concreta opportunità anche per la città di Aprilia.Le risorse previste potranno essere utilizzate sia per nuovi impianti sportivi sia, soprattutto, per il recupero, la riqualificazione e il miglioramento delle strutture già esistenti: palestre, campi sportivi, spogliatoi e impianti che ogni giorno vengono vissuti da centinaia di giovani, famiglie, associazioni e realtà sportive del territorio.Per questo sarebbe utile favorire un momento di confronto con il mondo sportivo cittadino, con le società, gli allenatori, il volontariato sportivo, le scuole e tutte quelle realtà che quotidianamente svolgono un’importante funzione sociale ed educativa nei quartieri e nelle frazioni della città.Non per entrare nelle competenze della Commissione Straordinaria o degli uffici comunali, ma per ascoltare esigenze, criticità e priorità reali del territorio.Ad Aprilia lo sport non rappresenta soltanto attività agonistica.In molti quartieri costituisce un presidio educativo, sociale e aggregativo fondamentale, soprattutto per tanti giovani e per le famiglie.Dietro ogni allenamento, ogni attività e ogni iniziativa sportiva ci sono persone che, spesso con grandi sacrifici, tengono vive associazioni, impianti e occasioni sane di incontro e comunità.Molte strutture pubbliche, però, necessitano di interventi di manutenzione, sicurezza, efficientamento energetico e accessibilità. Per questo il bando può diventare una reale occasione di miglioramento per spazi che la città utilizza quotidianamente.In una fase delicata per Aprilia, ritengo importante favorire occasioni di ascolto, partecipazione e collaborazione con le associazioni, le organizzazioni e le realtà del territorio, nell’interesse della città e senza inutili contrapposizioni”.

Aprilia, 20 maggio 2026

UDC Aprilia Coordinamento cittadino Pietro Fazio – Coordinatore