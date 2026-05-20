Aprilia, sabato 23 Maggio, l’inaugurazione della 3° Mostra d’arte di Fossignano. 

Sabato 23 Maggio alle ore 11.00, si terrà presso la Sede Frangipane in via Fossignano 65, l’inaugurazione della 3° Mostra d’arte di Fossignano.

L’appuntamento annuale dove il Comitato di Quartiere Fossignano mette a disposizione la Sede per mostrare le opere dei cittadini. Questa volta i grandi protagonisti saranno gli alunni di 4° e 5° dell’istituto della scuola primaria di Vallelata del I.C. Garibaldi di Aprilia.

Grazie ad un progetto proposto dal Comitato, in collaborazione con Giosuè Auletta referente dell’Ecomuseo Lazio Virgiliano, si sono tenuti degli incontri con i ragazzi raccontando loro la storia, la bellezza e l’importanza del territorio in cui vivono. È stato poi chiesto agli alunni di realizzare un opera che descrivesse la loro emozione guardando dalla finestra della loro casa descrivendo il paesaggio che li circonda. “Un ringraziamento speciale al Dirigente dell’istituto, che insieme al collegio docenti hanno accettato la nostra proposta, dando la possibilità ai ragazzi di poter conoscere e apprezzare il paesaggio in cui vivono, così da essere in grado di poterlo tutelare e difendere nel prossimo futuro. Ringraziamo anche l’associazione Cuore Comico per il patrocinio gratuito e la condivisione dell’evento. Non per ultimo il ringraziamento alla BCC di Roma, ag. 121 di Aprilia per la sponsorizzazione che offre da 3 anni alla nostra Associazione.

Vi aspettiamo numerosi all’inaugurazione Sabato per venire a vedere queste splendide opere d’arte!”