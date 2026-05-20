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Nettuno, domenica 24 screening cardiologico gratuito per i bambini

Roberta Sciamanna
By Roberta Sciamanna
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Si terrà a maggio l’iniziativa “Mi stai a cuore”, una giornata dedicata allo screening cardiologico pediatrico rivolta ai bambini delle scuole primarie.

L’appuntamento è a Nettuno, nella sede del Comune, domenica 24 maggio dalle 9 alle 17.
Durante la giornata sarà possibile effettuare una visita cardiologica accompagnata da elettrocardiogramma. Si tratta di un controllo rapido ma molto importante, che consente di individuare eventuali patologie cardiache non ancora diagnosticate.
Le cardiopatie congenite rappresentano tra le malformazioni più frequenti alla nascita e, proprio per questo, la prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali per garantire un corretto percorso di cura e monitoraggio nel tempo.
Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di tutelare la salute dei più piccoli e offrire alle famiglie un’opportunità concreta di prevenzione.
Prevenire significa prendersi cura del futuro.

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Roberta Sciamanna
Roberta Sciamannahttps://inliberauscita.it
Giornalista Pubblicista, laureata in Scienze della Comunicazione presso La Sapienza di Roma, iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 2004. Ha lavorato per "La Provincia", "Latina Oggi", "Il Granchio", "Reporter News"

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