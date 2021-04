Covid Revolution, ottavo incontro con Mauro Grassi e Vincenzo Battistini

La Duemme Multimedia, società che opera nel campo della comunicazione, eventi culturali e monitoraggio legislativo da più di un quarto di secolo, continua la sua iniziativa convegnistica “ a distanza” con L’OTTAVO appuntamento di “COVID REVOLUTION-Incontro con i protagonisti del mondo post emergenza”, previsto per venerdì 23 APRILE 2021, alle ore 17.30.

Tema dell’incontro la cosiddetta “Transizione Ecologica”, che è una nuova definizione ma è anche di fatto un nuovo Ministero nato dalla attribuzione di competenze tra quello dell’Ambiente e dello Sviluppo economico per costruire una serie di progetti per il nostro Paese sul tema delle energie rinnovabili, dell’economia circolare, delle prospettive che si aprono per il nostro Paese ma in generale in tutto il mondo nel delineare un modello di sviluppo economico, scientifico e sociale sostenibile e che in qualche maniera fermi il fenomeno del “climate change”.

Ospiti di questo meeting saranno Mauro Grassi, economista e statistico di livello che ha ricoperto per quasi 5 anni il ruolo di Direttore nazionale dell’Unità operativa del Governo italiano per il dissesto idrogeologico, “Italia Sicura”e il noto ingegnere dell’ambiente, originario di Anzio, Vincenzo Battistini.

A moderare anche questa volta nella modalità “on line” sempre il responsabile per la comunicazione della Duemme, Angelo Pugliese.

Il meeting sarà visibile tramite una diretta video sul profilo facebook.com/duemmemultimedia .

Coloro che vorranno porre domande potranno commentare la diretta tramite l’interfaccia di Facebook in diretta.