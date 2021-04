Processo 27 proroghe, Salsedo: “L’assoluzione mi ripaga di tante amarezze”

“Mi auguro che lo stesso clamore mediatico riservato alla mia vicenda giudiziaria, sia oggi dedicato per evidenziare la mia innocenza e la mia assoluzione, insieme a quella delle altre persone coinvolte. È stato un percorso che mi ha segnato e che, inevitabilmente, ha leso la mia serenità in famiglia, nel lavoro e nell’ambito della mia azione politica ed amministrativa sul territorio. Oggi è un altro giorno, l’assoluzione mi ripaga di tante amarezze e mi lascia la consapevolezza di avere sempre fiducia nell’operato della Magistratura e delle Istituzioni democratiche della nostra Nazione. Ringrazio il mio Sindaco per la sua autentica fiducia, ringrazio il mio Avvocato, ringrazio gli Amici veri che mi sono stati sempre vicino e soprattutto ringrazio la mia Famiglia, che ha – sopportato – le mie sofferenze rispetto ad una vicenda che ha cambiato la mia vita e quella dei miei cari. Ma oggi è un altro giorno, ho ricevuto il regalo più bello per il mio compleanno di ieri”.

È il primo commento a caldo dell’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo del Comune di Anzio, Valentina Salsedo, in riferimento alla sentenza di assoluzione pronunciata oggi dal Tribunale di Velletri.