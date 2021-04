Nettuno, il museo Antiquarium entra nell’organizzazione museale regionale

Il Museo Antiquarium del Comune di Nettuno entra a far parte dell’organizzazione Museale Regionale. Un riconoscimento prestigioso per l’alto valore culturale del Polo museale ospitato all’interno del Forte Sangallo. L’inserimento nell’OMR consentirà al comune di Nettuno di accedere a contributi regionali riservati esclusivamente ai Musei accreditati.

“Questo accreditamento è l’ennesima dimostrazione del valore culturale della nostra città in ambito regionale – dichiara l’Assessore Alla Cultura Camilla Ludovisi – sono orgogliosa di questo grande risultato ottenuto grazie all’ottimo lavoro svolto dalla curatrice del Museo Antiquarium, la dottoressa Maria De Francesco, e anche del nostro Ufficio Cultura che in questi due anno ha lavorato in maniera eccezionale portando a Nettuno i giusti riconoscimenti in ambito regionale che attestano il grande patrimonio che possediamo”.