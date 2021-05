Contingentata ma ugualmente emozionante “La Giornata della Legalità”, celebrata questa mattina all’Istituto Comprensivo Anzio IV, per onorare la memoria di Giovanni Falcone e di tutti i Servitori dello Stato, che hanno sacrificato la loro vita per il bene della collettività.

In totale sicurezza e nel rispetto delle direttive anticovid, centinaia di studenti, con indosso t-shirt bianche, dopo aver intonato le note dell’Inno Nazionale, hanno sfilato ed omaggiato, con significative citazioni riportate sui teli bianchi, i simboli dell’Italia migliore. Al significativo evento hanno partecipato il Dirigente del’Istituto Anzio IV, Grazia Di Ruocco, insieme ai docenti ed al personale scolastico, il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, l’Assessore alle politiche della scuola, Laura Nolfi ed il Segretario Generale, Giosy Pierpaola Tomasello, che ha evidenziato l’importanza del lavoro per la prevenzione della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione.

Il Sindaco, Candido De Angelis, alle donne ed agli uomini di domani, ha ricordato i fatti di quei drammatici anni e come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nell’opinione collettiva, “sono successivamente diventati un punto di riferimento ed un modello da seguire nella vita di tutti i giorni. Usciamo da un periodo difficile, – ha detto il Sindaco agli studenti – la pandemia, le mascherine, la didattica a distanza e soprattutto l’assenza di relazioni sociali, attività sportive e momenti di aggregazione. Sarò di nuovo da voi a settembre, con l’auspicio di iniziare un anno scolastico in serenità”.

L’Assessore alle politiche della scuola, Laura Nolfi, invece, si è soffermata “sull’importanza della scuola nella formazione della cultura della Legalità, con iniziative apparentemente semplici, come quella di oggi, che rivestono un ruolo importante nella crescita degli studenti e nel percorso scolastico dei ragazzi. Grazie per questa giornata, – ha concluso l’Assessore – grazie al Dirigente ed a tutti i docenti per questi progetti e per il grande lavoro che è stato portato avanti, in condizioni difficili, durante l’anno scolastico”.