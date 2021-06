“Tutto ciò che vuoi” su Spotify il nuovo singolo dei Lonely

Torna con nuovo singolo il quartetto dei Lonely. “Tutto ciò che vuoi” è un brano che parla di accettazione di sé nonostante le pressioni esterne; a volte il modo migliore per far tacere le persone è dirgli “faccio tutto ciò che vuoi” e poi fare quello che ci pare. La copertina del singolo (realizzata da Michelle Montinaro) raffigura un uomo intento a scalare una montagna, paragonandolo al senso della vita: “a volte non è facile fare tutto ciò che vuoi” ma non per questo si deve abbandonare un proprio obiettivo, anzi, deve essere un motivo in più per perseguirlo.

Il brano è il nostro secondo singolo [dopo “Libera (Il Nuovo Mito di Orfeo ed Euridice)”] ed anticipa un prossimo EP.

Recording, mixing e mastering alla “Sea Inside Records”.

Lonely: Miriana Colagiovanni (Voce)

Pablo Ciriaco (tastiere e chitarre)

Davide Soro (batteria)

Laura Mastronardi (basso)

Link Spotify