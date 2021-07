Anzio, dal 3 luglio accesso contingentato alla spiaggia di Nerone

“Con l’istituzione di oltre trecento postazioni numerate, che potranno ospitare fino a circa 2.000 bagnanti, di quattro postazioni di salvamento e con l’importante conferma del servizio di vigilanza in spiaggia, nei tratti di arenile a nord ed a sud della Villa Imperiale, abbiamo preservato un’area di pregio della nostra Città, tanto cara all’Imperatore Nerone ed agli amanti del mare che scelgono Anzio, l’ unica Bandiera Blu e Bandiera Verde 2021 del litorale romano. In tutte le spiagge a libera fruizione è stato avviato il servizio di pulizia degli arenili, unitamente all’implementazione della raccolta differenziata”.

​

Lo comunica il Consigliere Comunale, Massimiliano Marigliani, delegato dal Sindaco, Candido De Angelis, a seguire da vicino le politiche del demanio della Città di Anzio. Da questa mattina, nell’ambito del progetto “Arco Muto covid free 2021”, è presente sul posto il personale addetto ad illustrare ai bagnanti il corretto utilizzo della web app e le corrette modalità per la prenotazione della postazione, evidenziata in spiaggia dai segnaposto numerati in pvc (fino a quattro persone ogni postazione, max sei se nuclei conviventi).

​

Tramite la web app sarà possibile verificare il numero delle postazioni disponibili, con la possibilità di prenotare indicando l’orario di arrivo, il numero delle persone per postazione ed i relativi codici fiscali. Si potrà accedere alla spiaggia selezionata, entro un’ora dall’orario indicato nella prenotazione, scansionando il QR Code sul cartello posizionato presso i due accessi alle spiagge. Oltre tale termine la prenotazione sarà automaticamente cancellata e la postazione sarà disponibile per altre persone, che ne faranno richiesta tramite la stessa web app.​

Link web app per l’accesso alle rinomate spiagge neroniane Arco Muto nord ed Arco Muto sud: www.anzio.digitcom-informatica.com .

Per informazioni Ufficio Demanio del Comune di Anzio, telefono 06 98499252 – 261 – demanio@comune.anzio.roma.it