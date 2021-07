Anzio. Caso Cupelli: il Sindaco difende l’operato del Comandante Arancio

La replica del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, alle dichiarazioni di una dipendente della Polizia Locale, recentemente collocata a riposo: “La doppia morale fenomeno ancora diffuso”

“In quale Azienda italiana ed in quale Ente pubblico di questo Paese, un dipendente, anche se a pochi giorni dalla pensione, può tranquillamente esprimere giudizi di natura politica, sulla pagina istituzionale di comunicazione pubblica del suo stesso Datore di Lavoro?

A quale dipendente è consentito, sulla pagina social istituzionale dell’Ente per il quale lavora, riportare giudizi politici sull’operato degli Amministratori del suo stesso Ente? Cosa ancor più sconcertante, a mio modesto avviso, se quel dipendente, tra l’altro militante politico, indossa anche la Divisa.

Nell’esprimere vicinanza e condivisione rispetto alla condotta del Comandante della Polizia Locale, persona moderata e di grande spessore morale, lascio ai cittadini il giudizio sulla vicenda.

Tanto, per alcuni, le regole valgono sempre per gli altri e purtroppo, in Italia, la pratica della doppia morale è un fenomeno ancora diffuso”.

Anzio, 6 luglio 2021