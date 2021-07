Anzio. Caso Cupelli, la Cgil scrive al comandante Arancio

Dopo il richiamo disciplinare alla dipendente del comune il giorno prima della pensione

Lettera aperta

al Comandante del

Corpo di Polizia Locale

Dott. Antonio Arancio

Caro Comandante,

siamo stati informati dalla Compagna Maria Cupelli che ha voluto renderLe omaggio, nella fase finale della carriera di una comunicazione di invito a non agire cagionando lesione all’immagine

della pubblica amministrazione fino a quando Ella rimarrà in servizio.

Nonostante pensiamo che la libertà di pensiero non possa essere sottoposta a censura e che nessun regolamento può limitare l’esercizio dei diritti costituzionali, cosa che abbiamo ricordato, peraltro, già in precedenza al Suo predecessore, abbiamo tentato con tutte le forze a noi disponibili di

estorcere alla Compagna Cupelli un prolungamento della Sua carriera lavorativa e sindacale per avere

il tempo materiale di approfondire il tema del diritto di critica e il confine fra la sobrietà del pubblico dipendente e l’obbligo al silenzio.

Dobbiamo purtroppo Deludere la Sua aspettativa di continuazione del confronto avendo la Compagna Maria Cupelli privilegiato l’uscita dai ruoli della pubblica amministrazione, liberandola così anche dall’imbarazzo di dover insistere in un epistolario, se lo lasci dire, un poco sgraziato ma spontaneamente intenso, e crediamo anche da altri condiviso nei vertici dell’amministrazione.

Le comunichiamo, sperando che si faccia latore di ciò a quanti hanno condiviso il suo

pensiero, che la Compagna Maria Cupelli ci ha pregato di informarLa che farà tesoro del viatico del quale ha voluto omaggiarLa, non sappiamo se di propria singola iniziativa o per espressione di stima

corale, e la ringrazia vivamente del contenuto della missiva di lunedì scorso, quale traccia indelebile del dovere del cittadino di esprimere in modo puntuale e corretto la propria opinione in omaggio

all’articolo 1 della Costituzione della Repubblica e precettandosi nell’obbligo della partecipazione alla vita della comunità. Comprendiamo quanto sia duro rinunciare ad un simile contributo, ma cercheremo di tanto in tanto di darLe occasione di fruirne.

A noi corre l’obbligo di ringraziarLa per l’onore concesso ad una dirigente sindacale della nostra organizzazione con il proprio comportamento ha onorato e onora, la divisa che ha indossato,

l’amministrazione in cui ha servito e noi con l’azione sindacale di questi anni.

Un cordiale saluto

p. la FP CGIL

Il Segretario Generale

(Fabrizio Samorè)