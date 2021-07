Ad Anzio l’intervento urgente per la messa in sicurezza della Pineta di Via Aldobrandini

Comunicato stampa del comune di Anzio

12 i pini da abbattere

Ad Anzio è in corso l’intervento urgente per la messa in sicurezza della Pineta di Via Aldobrandini. I lavori, eseguiti successivamente al pericoloso crollo di un’alberatura ed alla puntuale relazione tecnica dell’agronomo, prevedono l’abbattimento di dodici alberi di pino, che saranno contestualmente ripiantumati all’interno dell’area verde, alle porte del centro cittadino.

“Il rischio di caduta, – riporta la dettagliata relazione tecnica dell’agronomo – si configura molto elevato per le piante a ridosso della sede stradale e dei marciapiedi, data la gravità dei danni producibili a cose e persone. Trattasi di dodici esemplari che vanno abbattuti nell’immediatezza”.

A seguire l’immediata Ordinanza del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, per l’interdizione della Pineta, a tutela della sicurezza della popolazione tutta e la conseguente pianificazione dell’intervento, attualmente in corso.