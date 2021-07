Nettuno Progetto Comune: Raccolta firme per oasi canina e monitoraggio inquinamento radioattività

“Sabato mattina 31 luglio dalle 9,30 alle 12,30 presso punto verde di Santa Barbara davanti Asilo Nido Comunale Germoglio

SABATO POMERIGGIO 31 LUGLIO dalle 17 alle 19,30 presso piazza centrale del Consorzio Cioccati.

Prosegue la nostra raccolta firme per petizione popolare da portare in Consiglio Comunale per la realizzazione di una struttura comunale e/o intercomunale per randagi, considerato anche aumento di spesa per i nettunesi del 20% rispetto anno scorso (bel oltre 200.000€ all’anno) e l’installazione fissa di rilevatori dei livelli di radioattività sul territorio comunale.

Vi aspettiamo perché tutti siano protagonisti delle scelte della propria comunità e sul proprio territorio.

+ opportunità di lavoro

– spesa fuori dal nostro territorio”.

Nettuno Progetto Comune