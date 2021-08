Anzio in passerella, il 10 agosto serata di beneficenza per l’ospedale

E’ in programma per martedì 10 agosto, alle ore 21.00, allo Stadio del Baseball di Anzio, la quindicesima edizione di “Anzio in Passerella”: serata di moda, spettacolo e soprattutto solidarietà, coordinata da Roberta De Angelis. Come ogni anno l’evento di beneficenza, promosso dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, sarà presentato dall’attrice Sara Santostasi, nuova “Dea Fortuna anziate”.

​

Il contributo della serata, sottratte le spese, sarà devoluto all’Associazione Uniti con il Cuore, per l’acquisto di una barella bariatrica per il Reparto di Chirurgia dell’Ospedale Riuniti Anzio Nettuno. Sul palco, durante la serata dedicata alla moda, si esibirà la cantante Eleonora Salesi.