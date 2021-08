Riapre l’impianto Rida Ambiente. Da domani a Nettuno raccolta del grigio regolare

Lunedì scorso l’impianto RIDA di Aprilia ha terminato i lavori di manutenzione, e ripreso l’attività, è finita dunque l’emergenza rifiuti dovuta al conferimento dei rifiuti non differenziati.

“Durante l’emergenza, è stato necessario alternare i ritiri del rifiuto secco residuo – comunica l’assessore all’ambiente Claudio dell’Uomo – mentre da questa settimana il servizio riprenderà regolare e come previsto dal calendario: il giovedì. ​ Durante l’emergenza tutti noi ci siamo resi conto di quanto è importate separare correttamente i rifiuti e svolgere dunque la differenziazione dei rifiuti riciclabili da quelli non riciclabili (secco residuo e troppo spesso confusi con i rifiuti indifferenziati). Colgo l’occasione per ringraziare i cittadini per aver sopportato alcuni disservizi e disagi, e in particolar modo ringrazio tutti i concittadini che hanno eseguito al meglio la raccolta differenziata, permettendo nel mese di Luglio di superare il 65% della raccolta differenziata”.