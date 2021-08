Un’estate all’insegna del gusto a Nettuno. Grande successo quello registrato dall’International Street Food che si è tenuto a piazzale Michelangelo di Nettuno e che ha portato nella cittadina del tridente prodotti tipici regionali e piatti della cucina internazionale. “Un ottimo risultato che si aggiunge a quello ottenuto con il Beer Festival a luglio organizzato sempre a Scacciapensieri – dichiara il vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – l’obiettivo dell’Amministrazione con il programma estivo 2021 era quello di creare eventi anche in aree diverse dal centro e portare cittadini e turisti a vivere anche zone semicentrali come Piazzale Michelangelo che è una delle aree panoramiche più belle della nostra città e che puntiamo di valorizzare ancora di più. Tutto questo è stato possibile grazie all’ottima organizzazione dell’evento, anche sotto il profilo della sicurezza, e al servizio di bus navetta gratuito che permette di raggiungere Cretarossa anche senza spostarsi in macchina. L’enogastronomia è uno dei punti di forza del nostro territorio e ne abbiamo dato ampio spazio nel nostro programma NettunoEstate2021”.

Dopo questo grande successo domani sera sarà il turno di “Calici Sotto Le Stelle”. Una serata all’insegna dei sapori del nostro territorio con un menu degustazione che accompagnerà i vini dell’Azienda Agricola Divina Provvidenza pluripremiati al Vinitaly in un viaggio nel gusto e nel cuore della nostra città.

Il 5 settembre, poi, tornerà l’appuntamento con il Nettuno Wine Festival. Un percorso enogastronomico di quattro chilometri in pieno centro a Nettuno dove si potranno gustare i piatti preparati dai migliori ristoranti della nostra città insieme ai migliori prodotti vinicoli di Nettuno e della Regione Lazio.