“Dai primi giorni di settembre partiranno i lavori per l’importante opera di riqualificazione al quartiere Falasche, con la realizzazione dei marciapiedi, su ambo i lati della Nettunense, nel tratto compreso tra la rotatoria e la chiesa. Si tratta di un investimento pari a circa 400.000 euro. Alla fine di agosto, invece, sarà eseguito l’intervento di messa in sicurezza del tratto stradale, con il taglio di alcune delle alberature lungo il tratto interessato dai nuovi marciapiedi. Nel prossimo Bilancio inseriremo il secondo step dei lavori, per il completamento dell’opera”.

Lo comunica il Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Anzio, Aristodemo Lauri, in riferimento all’inizio dei lavori al quartiere Falasche, messi in cantiere dall’Amministrazione De Angelis.

“In questi giorni, insieme alla realizzazione del belvedere sul mare, lungo la litoranea, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – abbiamo ultimato i nuovi marciapiedi in Viale Severiano che, al termine della stagione estiva, sarà oggetto anche del rifacimento integrale del manto stradale”.