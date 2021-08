Nettuno, pubblicato avviso per la fornitura di libri scolastici

E’ stato pubblicato l’avviso per la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook per le scuole di istruzione secondarie di I e II grado statali e paritarie per l’A.S. 2021/2022. ​

I contributi possono essere concessi a studenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nella Regione Lazio;

b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71;

​ c) frequenza, nell’anno scolastico 2021/2022, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari. Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dimostrato dai richiedenti attraverso la presentazione della seguente documentazione:

d) attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata gratuitamente dai CAAF, per quanto attiene la situazione economica del nucleo familiare dello studente;

e) per quanto attiene il requisito della residenza e della frequenza all’Istituto di istruzione secondaria di I e II grado, può essere dichiarato dal soggetto richiedente mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

f) copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo.