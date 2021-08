Nettuno, il 4 ottobre parte il servizio di refezione scolastica

Partirà il 4 ottobre prossimo il servizio mensa nelle scuole del territorio di Nettuno. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 settembre 2021 solo in modalità online con SPID.

“A Nettuno il servizio mensa partirà il 4 ottobre 2021 – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Camilla Ludovisi – e con questo voglio smentire le voci diffuse nelle scorse settimane in cui si sosteneva che il servizio sarebbe partire a novembre. Abbiamo affrontato un’emergenza sanitaria senza precedenti negli ultimi due anni scolastici e siamo riusciti, affrontando costi imprevisti e limitazioni imposte dalla normativa vigente per la sicurezza di studenti e lavoratori del comparto scuola, sempre a garantire il servizio. Lo stesso avverrà quest’anno e voglio pubblicamente ringraziare gli uffici mensa e pubblica istruzione guidati dalla dottoressa Margherita Camarda, e gli uffici dell’area economica finanziaria guidati dal dottor Gianluca Faraone, che hanno lavorato intensamente e fatto i salti mortali per reperire i fondi necessari affinché gli alunni delle scuole di Nettuno potessero usufruire del servizio mensa sin dalla prima settimana di ottobre. Invito tutti i genitori a presentare entro il 15 settembre 2021 la domanda di iscrizioni al fine di consentire agli Uffici il dovuto aggiornamento della banca dati e garantire un corretto avvio del servizio nei tempi previsti. Un ringraziamento, infine, lo voglio rivolgere al personale docente e alle dirigenti scolastiche che lo scorso anno si sono messe a disposizione aiutandoci a garantire il servizio nonostante lo stato emergenziale”.

Tutte le informazioni sul servizio di refezione scolastica sono reperibili all’indirizzo https://trasparenza.comune.nettuno.roma.it/archivio16…

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti al servizio di refezione scolastica Tel. 06 98889327 e mail: ufficio.mensa@comune.nettuno.roma.it