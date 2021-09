Ufficio Circondariale Marittimo, arriva il comandante Nunzia Pezzella

Si è svolto questa mattina, nella Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, l’incontro tra il Sindaco, Candido De Angelis ed il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo, Ten. Vasc. (CP) Luca Giotta, che, dopo due anni di positivo lavoro ad Anzio, dalla giornata di domani, assumerà un nuovo incarico in un’altra Regione. In Comune, insieme all’Ufficiale Giotta, anche il Tenente di Vascello, Nunzia Pezzella, nuovo Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.

“Ringrazio il Tenente Luca Giotta, – ha detto il Sindaco, Candido De Angelis – ​ per la positiva collaborazione istituzionale e per l’impegno profuso nei suoi due anni di mandato. Allo stesso tempo auguro buon lavoro al nuovo Comandante del Porto, Nunzia Pezzella”. L’incontro di oggi, inoltre, si è rivelato utile per affrontare alcune problematiche legate all’area portuale.