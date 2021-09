La Voga Veneta di Nettuno alla regata storica di Venezia

Anche quest’anno la Voga Veneta di Nettuno sarà protagonista della Regata Storica di Venezia che si terrà il 5 settembre alle ore 16 e che sarà trasmessa dalle rete Rai.

“È un onore vedere la nostra città rappresentata in una vetrina storica e internazionale come la Regata di Venezia – dichiara il vicesindaco con delega al Turismo Alessandro Mauro – voglio ringraziare l’Associazione Voga Veneta e il presidente Nando Taurelli per il lavoro che svolgono con il quale rende onore alla nostra storia e porta lustro alla nostra città”

Un legame trentennale quello dell’associazione Nettunese con la città di Venezia e con questa manifestazione che si rinnoverà anche in questo 2021.

Il tema proposto quest’anno dalla Associazione Voga Veneta Nettuno sarà legato al 450° della Battaglia di Lepanto (1571-2021) in cui il principe del Feudo di Nettuno Marcantonio Colonna partecipo in qualità di comandante della flotta pontificia insieme alla flotta Veneziana.

La barca “Caorlina” e stata già messa a disposizione dalla Remiera Casteo di Venezia alla propria gemellata Associazione Nettunese.