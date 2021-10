Nettuno. Recupero Torre Astura, il Sindaco propone tavolo di lavoro con: Ministero, Regione, Soprintendenza

Comunicato

L’Amministrazione comunale di Nettuno, guidata dal Sindaco Alessandro Coppola, ha inviato una lettera di invito per la costituzione di un tavolo di lavoro per il recupero e la valorizzazione di Torre Astura e dell’area circostante che coinvolgerà il Ministero della Difesa, la Regione Lazio, la Soprintendenza dei Beni Culturali e il Comitato cittadino “Salviamo Torre Astura” sotto il coordinamento del Comune di Nettuno.

“Torre Astura – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – rappresenta un bene artistico, storico e culturale di inestimabile valore, simbolo del nostro territorio in tutta la Regione e non solo. Lo stato di degrado in cui verte il sito non è più trascurabile. In un’ ottica di valorizzazione di questo monumento e dell’area circostante, anch’essa di grande valore sia naturalistico che storico, è in intenzione di questa amministrazione comunale costituire un tavolo tecnico che coinvolga tutte le parti che hanno un ruolo nella gestione e nella conservazione di questo bene con l’obiettivo di redigere un progetto che possa far tornare a risplendere questo gioiello del nostro litorale, raccogliendo anche la volontà popolare manifestata negli anni e soprattutto negli ultimi mesi. L’Ente avrà il compito di coordinare il progetto atto a rendere fruibile a tutti i cittadini e turisti quest’area unica nel suo genere che, a livello naturalistico e culturale, rappresenta una bellezza rara in tutta la costa laziale. Tale iniziativa – conclude il Sindaco Coppola – costituisce lo stimolo per un’azione partecipata a favore della riqualificazione dell’area di Torre Astura: da questo tavolo di lavoro emergeranno idee, suggerimenti, proposte che andranno a confluire nel progetto di Piano Strategico e nell’Agenda strategica, in vista dell’avvio di una stagione progettuale ed esecutiva di recupero e valorizzazione di Torre Astura e dell’Area circostante