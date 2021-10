Anzio. Lettera: quel capannone abbandonato su via Dante

Lettera Riceviamo e pubblichiamo

“Buongiorno per l’ennesima volta dopo infiniti contatti alla polizia locale( metà giugno) senza esito ora scrivo anche a voi per mettere in luce il degrado con un capannone abbandonato alle erbacce che ormai tolgono la visuale dalle case.In estate il rischio incendi è stato concreto e rischio maggiore con bombolone delle case vicino.Su chiede tanto di pulire le proprie pertinenze ma ora basta.L’ autunno con pioggie si avvicina e non si può vivere così con rischio anche di animali.Se non si trova o non risponde il proprietario il comune dovrebbe intervenire. Alla polizia locale hanno le comunicazione tramite PEC ma senza mai una risposta”.

Grazie A.D.F.